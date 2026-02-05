 Aller au contenu principal
Valeo annonce une association avec le Japonais Anritsu
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 09:52

Valeo et Anritsu ont dévoilé une association destinée à accélérer l'utilisation des jumeaux numériques dans les véhicules optimisés autour du logiciel.

L'objectif pour le Français et le Japonais est de collaborer afin de mettre au point des capacités de validation virtuelle innovante, essentielle à la révolution des véhicules conçus autour du logiciel.

Le communiqué explique que ce partenariat " transforme les processus de développement logiciel des systèmes complexes automobiles tels que les unités de contrôle télématiques et réduit leur coût de validation ".

Anritsu est un leader dans le domaine des tests de connectivité automobile, et a intégré un moteur virtuel qui reproduit les événements sur le terrain dans son simulateur In-the-Loop basé sur un logiciel.

