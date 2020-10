Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo annonce l'évolution de sa gouvernance Reuters • 27/10/2020 à 18:12









27 octobre (Reuters) - VALEO SA VLOF.PA : * EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE ET PLAN DE SUCCESSION * DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL À PARTIR DE JANVIER 2022, JACQUES ASCHENBROICH DEMEURANT PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LA DURÉE RESTANT À COURIR DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET CHRISTOPHE PÉRILLAT, ACTUEL DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE VALEO, ÉTANT NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL * NOMINATION DE CHRISTOPHE PÉRILLAT EN QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À COMPTER DE CE JOUR ET EN QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DEVANT SE TENIR EN MAI 2021 * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSERA ÉGALEMENT À CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LA NOMINATION DE CHRISTOPHE PÉRILLAT EN TANT QU'ADMINISTRATEUR Texte original sur Eikon ID:nGNE629b03 Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA (Gdansk Newsroom)

