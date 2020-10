Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo affiche un CA de 4,4 milliards d'euros au T3, revoit ses objectifs à la hausse Reuters • 27/10/2020 à 18:16









27 octobre (Reuters) - VALEO SA VLOF.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES DE 4,4 MILLIARDS D'EUROS AU T3 * OBJECTIFS FINANCIERS REVUS À LA HAUSSE : MARGE D'EBITDA AU S2 SUPÉRIEURE À 12 % * OBJECTIFS FINANCIERS REVUS À LA HAUSSE : GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE AU S2 SUPÉRIEURE À 600 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon: ID:nGNE9WM3sZ Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -2.02%