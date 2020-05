Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo accompagnera le plan de relance automobile en France Reuters • 26/05/2020 à 17:56









26 mai (Reuters) - * ACCOMPAGNERA LE PLAN DE RELANCE AUTOMOBILE EN LOCALISANT EN FRANCE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES COMME LE 48V * LES MESURES ANNONCÉES PAR LE GOUVERNEMENT VONT RENFORCER LE POSITIONNEMENT DE VALEO EN FRANCE * AVEC LA CRÉATION D'UN FONDS D'INNOVATION DE 150 MILLIONS € PAR AN, LE GOUVERNEMENT PERMET DE SOUTENIR L'ANCRAGE LOCAL DE DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES FUTURS DE VALEO * VA AINSI SÉCURISER LA TRANSITION DE L'ACTIVITÉ DE SITES INDUSTRIELS MAJEURS EN FRANCE COMME CEUX D'ETAPLES, DE L'ISLE D'ABEAU, DE SAINTE-FLORINE ET DE SABLÉ-SUR-SARTHE Texte original : https://bit.ly/2LZ4TI3 Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +10.24%