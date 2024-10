Valeo abaisse sa perspective de chiffre d'affaires après un troisième trimestre en baisse

(AOF) - Dans un marché automobile en dégradation au second semestre, Valeo confirme sa guidance de marges et de cash flow libre 2024, mais abaisse de nouveau son objectif de chiffre d'affaires de 22 milliards à environ 21,3 milliards d'euros. La marge opérationnelle est toujours attendue entre 4% et 5% cette année et le cash flow libre avant mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts est anticipée à environ 500 millions d’euros.

Valeo attend des marges "significativement supérieures" au second semestre par rapport au premier semestre," grâce à la gestion rigoureuse de ses activités et la mise en place de mesures d'ajustement de coûts dans un contexte de marché défavorable".

Valeo a affiché au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 4,97 milliards d'euros en baisse de 2% à périmètre et taux de change constants.

L'équipementier automobile publiera une nouvelle guidance 2025 lors de la publication de ses résultats 2024 "compte tenu de la dégradation de la conjoncture économique et de la forte incertitude autour des volumes de production automobile".

Valeo cible actuellement un chiffre d'affaires compris entre 23,5 et 24,5 milliards l'année prochaine et une marge opérationnelle entre 5,5% et 6,5% en 2025.

Pour 2025, Valeo reste pleinement concentré sur la génération de cash flow libre et la réduction de son endettement.

