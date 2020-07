Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo a supprimé 2.000 emplois en France au premier semestre Reuters • 21/07/2020 à 18:42









PARIS, 21 juillet (Reuters) - Le PDG de l'équipementier automobile Valeo VLOF.PA , Jacques Aschenbroich, a déclaré mardi lors d'une téléconférence que: - SUR 12.000 EMPLOIS SUPPRIMÉS PAR VALEO AU S1, ENVIRON 4.000 L'ONT ÉTÉ EN EUROPE ET 2.000 EN FRANCE - VALEO S'ATTEND À SURPERFORMER DE CINQ POINTS ENVIRON LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE AU DEUXIÈME SEMESTRE (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +0.66%