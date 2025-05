Valéo : +5%, refranchit les 9E, peut viser 9,36E information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 10:39









(CercleFinance.com) - Valéo rebondit de +5%, refranchit les 9E en direction du 'gap' des 9,36E du 21 mai, l'objectif suivant étant le retracement du zénith 9,83E du 13 mai.





Valeurs associées VALEO 9,0040 EUR Euronext Paris +5,02%