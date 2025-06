France: le secteur manufacturier s'est rapproché de la "reprise" en mai (indice PMI)

( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Le secteur manufacturier en France s'est rapproché de la "reprise" en mai, l'indice PMI qui mesure son activité ayant poursuivi son redressement, selon les données publiées lundi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice PMI est ressorti à 49,8 en mai, après 48,7 en avril, demeurant toutefois juste sous le seuil de 50 démarquant les zones de contraction et d'expansion de l'activité.

Cet indice se trouve en zone de contraction depuis février 2023 mais "la tendance pourrait toutefois s'inverser prochainement" car il s'est redressé depuis début 2025, a souligné Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB.

"S'agissant de la demande et la production, on peut se demander si les tendances n'ont pas déjà atteint un point d'inflexion. L'enquête montre des signes de reprise évidents: la production a augmenté pour un deuxième mois consécutif et le volume global des nouvelles commandes s’est rapproché de la zone d'expansion", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"L'incertitude actuelle générée par les conflits commerciaux mondiaux (...) continue de fragiliser l’activité, et risque de peser sur les performances du secteur au cours des prochains mois", a-t-il développé.

"En revanche, les plans de réarmement en Europe, l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE et les efforts de l'UE pour réduire le poids des réglementations pourraient permettre de compenser les effets de ces restrictions commerciales."

Malgré une demande demeurée faible en mai et une baisse des prix de vente pour la stimuler, la production a augmenté pour le deuxième mois d'affilée, surtout dans les biens de consommation et intermédiaires, et les effectifs se sont inscrits en hausse, après deux années consécutives de contraction.

Dans ce contexte, les quelque 400 fabricants français interrogés font montre d'un optimisme accru, au plus haut depuis février 2022, quant à leurs perspectives d'activités pour les douze prochains mois.