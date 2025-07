Valéo : +3% vers 10,2E, pourrait viser 10,7E information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - Valéo grimpe de +3% vers 10,2E (la résistance du 7 juillet) et tente de franchir ce petit obstacle en direction de 10,7E (résistance du 10 mars) puis 11,45E (résistance du 12 au 28 février).





Valeurs associées VALEO 10,0650 EUR Euronext Paris +2,08%