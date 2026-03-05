Valdunes Industries a signé un contrat pour fournir des roues de métro en Amérique latine
05/03/2026
La société exploite un vaste réseau ferroviaire de transport de voyageurs constituant l'un des principaux réseaux de transport en Amérique latine.
"Après ses récents succès en Europe du Nord et en Amérique du Nord, ce nouveau contrat conforte la place de Valdunes Industries en qualité d'acteur majeur de l'industrie ferroviaire au niveau international" indique le groupe.
Valeurs associées
|0,0337 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
