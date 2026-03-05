 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valdunes Industries a signé un contrat pour fournir des roues de métro en Amérique latine
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 07:29

Europlasma annonce que Valdunes Industries a été sélectionnée pour équiper les trains d'une société de transport public en Amérique latine. Le contrat pluriannuel porte sur 720 roues.

La société exploite un vaste réseau ferroviaire de transport de voyageurs constituant l'un des principaux réseaux de transport en Amérique latine.

"Après ses récents succès en Europe du Nord et en Amérique du Nord, ce nouveau contrat conforte la place de Valdunes Industries en qualité d'acteur majeur de l'industrie ferroviaire au niveau international" indique le groupe.

Valeurs associées

EUROPLASMA
0,0337 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank