Valbiotis: résultats positifs contre le cholestérol

(AOF) - Valbiotis annonce le large succès de l’étude de Phase II/III HEART II sur Lipridrive (substance active de Valbiotis Pro Cholestérol). Ce laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires scientifiquement validés pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires précise que cette étude menée sur 180 sujets présentant une hypercholestérolémie légère à modérée, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo, valide l’efficacité de Lipridrive à une dose de 5 g par jour.

