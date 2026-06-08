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Valbiotis renforce sa présence au Moyen-Orient grâce à un partenariat au Qatar
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 08:05

Le spécialiste de la conception et de la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé poursuit son développement international avec la signature d'un accord de distribution exclusif au Qatar avec Al Danah Medical Company, l'un des principaux acteurs de la distribution de produits de santé et de nutrition dans le pays.

Fondée en 1990, la société qatarienne dispose d'un large portefeuille comprenant des médicaments de prescription et OTC, des solutions nutritionnelles, des produits cosmétiques et des équipements médicaux.

Dans le cadre de cet accord, Al Danah Medical prendra en charge l'enregistrement réglementaire, l'importation, la distribution et la promotion des produits de Valbiotis auprès des professionnels de santé qatariens, notamment les pharmaciens, les médecins généralistes et spécialistes ainsi que les hôpitaux. Grâce à sa connaissance du marché local, à son réseau établi et à son expertise réglementaire, le partenaire est bien

positionné pour soutenir le déploiement de la marque dans le pays.

Les solutions de Valbiotis seront principalement commercialisées en pharmacie et bénéficieront d'une stratégie promotionnelle axée sur les données scientifiques démontrant leur efficacité. L'objectif est d'imposer progressivement ces produits comme des références dans la prévention des troubles cardiométaboliques et l'amélioration du bien-être au quotidien.

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