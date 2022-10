Valbiotis présentera les résultats précliniques significatifs de sa substance active TOTUM•448 contre les maladies du foie gras (NAFL et NASH) au congrès annuel de l’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)

• TOTUM•448 est une substance active innovante basée sur le végétal et brevetée, développée par Valbiotis, jeune PME française, pour enrayer le développement des atteintes métaboliques hépatiques, ou maladies du foie gras (NAFL et NASH ).



• Dans deux modèles précliniques qui miment le développement des maladies du foie gras chez l’humain, deux études démontrent une large efficacité de TOTUM•448 sur les mécanismes clefs de ces maladies, dès les premiers stades :

o Réduction de l’accumulation de graisses dans le foie, ou stéatose hépatique.

o Réduction de l’inflammation hépatique, à l’origine de lésions du foie.

o Amélioration de certains marqueurs de la fibrose.



• Ces résultats très prometteurs ont été sélectionnés pour être présentés au congrès annuel de l’AASLD, principale société savante américaine pour les maladies du foie, à Washington (États-Unis), du 4 au 8 novembre 2022.



• Les atteintes métaboliques du foie (NAFL, NASH), liées au surpoids, se répandent dans le monde et peuvent conduire à des atteintes hépatiques sévères qui nécessitent une transplantation ; leur prise en charge précoce est d’autant plus indispensable qu’aucun traitement n’est encore disponible.



• Les études ont été réalisées par les équipes de recherche de Valbiotis, dans son centre de Riom (Puy-de-Dôme) en collaboration avec les Hospices Civils de Lyon et par l’Université de Leiden (Pays-Bas).