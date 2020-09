VALBIOTIS obtient le brevet américain et européen pour TOTUM-070 dans la réduction de l'hypercholestérolémie

o Une garantie d'exclusivité aux États-Unis et en Europe pour TOTUM-070 dans la réduction du taux de LDL-cholestérol sanguin, facteur de risque des maladies cardiovasculaires ;

o Une propriété intellectuelle qui protège la composition de la substance active TOTUM-070, pour des applications alimentaires et pharmaceutiques ;

o Une étape clé dans la poursuite du développement de TOTUM-070, la recherche de partenariats commerciaux et l'obtention des allégations de santé en Europe et en Amérique du Nord.



La Rochelle, le 14 septembre 2020 (17h40 CEST) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce avoir obtenu le brevet américain et européen pour TOTUM-070, sa substance active dédiée à la réduction du LDL-cholestérol sanguin (« mauvais cholestérol »).



TOTUM-070 est une combinaison d'extraits de plantes, sans phytostérols ni levure rouge de riz, issue de la plateforme de R&D propriétaire de VALBIOTIS basée à Riom (63). Le brevet a été délivré aux États-Unis et en Europe ainsi qu'en Afrique du Sud.