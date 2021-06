o Précédemment Vice President Global Strategic Operations Consumer Healthcare au sein d'Ipsen, ayant plus de 20 années d'expérience en stratégie marketing internationale, en stratégie commerciale, en stratégie de portefeuille et en business development.



o Responsable du déploiement global et de la coordination de la stratégie internationale liée au développement marketing et commercial de Valbiotis.



o Une nomination qui intervient à une période clé dans l'accélération de la croissance de Valbiotis avec déjà quatre substances actives en phase clinique.



La Rochelle, le 7 juin 2021 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la nomination de Sébastien BESSY au poste de Directeur des Opérations Marketing et Commerciales.



À compter du 8 juin 2021, Sébastien BESSY aura la responsabilité du déploiement global et de la coordination de la stratégie internationale liée au développement marketing et commercial de Valbiotis afin d'accompagner la croissance de la Société, renforcer et développer des alliances stratégiques.

Par ailleurs, Sébastien BESSY, étant membre du Conseil d'Orientation Stratégique puis du Conseil de Surveillance de Valbiotis depuis 2014, deviendra membre du Directoire à compter de sa prise de fonction.