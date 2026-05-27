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Valbiotis : Monacolines de levure de riz rouge : les États membres ont émis un vote favorable sur le projet de règlement européen le 13 mai visant à interdire les monacolines de levure de riz rouge
information fournie par Boursorama CP 27/05/2026 à 17:40

La Rochelle, le 27 mai 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français expert de la santé cardiométabolique, fait état du vote par les États membres de l’Union européenne du projet de règlement prévoyant l’interdiction des monacolines de levure de riz rouge dans les compléments alimentaires. Cette évolution réglementaire européenne, engagée à la suite des évaluations scientifiques menées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), conforte la pertinence de l’approche scientifique développée par Valbiotis dans la prévention des déséquilibres cardiométaboliques, notamment au travers de Valbiotis Pro® Cholestérol, une solution formulée sans levure de riz rouge ni monacolines.

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