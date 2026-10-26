Valbiotis lance la commercialisation de ses produits sur Amazon France

Valbiotis va distribuer l'ensemble de ses gammes de compléments alimentaires sur Amazon France, avec de premières livraisons prévues à la mi-novembre. Le laboratoire entend élargir sa clientèle grâce à ce nouveau canal de vente, alors que le commerce en ligne contribue de plus en plus à la croissance du marché.

Les gammes ValbiotisPRO et ValbiotisPLUS seront entièrement disponibles sur Amazon France à partir de la mi-novembre, a annoncé lundi Valbiotis dans un communiqué. Des campagnes publicitaires accompagneront leur lancement sur la plateforme.

Jusqu'ici, le laboratoire français, spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires, commercialisait ses produits en pharmacie et sur son site internet. Ce nouveau canal doit lui permettre d'élargir sa clientèle, tout en conservant la maîtrise de ses prix.

La vente en ligne, un relais de croissance pour le secteur

Le marché français des compléments alimentaires a atteint 2 milliards d'euros en 2025, en hausse de 4,7%, selon les données d'IQVIA citées par Valbiotis. Les ventes en ligne, qui représentaient 8,3% du marché, ont contribué à 28% de sa croissance, contre 13% en 2024.

Sur Amazon, les ventes de compléments alimentaires devraient progresser de 19% en 2026, selon les prévisions citées par le laboratoire. Valbiotis précise que ce développement ne nécessitera pas d'investissement significatif.

À la clôture de la Bourse de Paris lundi, l'action Valbiotis affichait un gain de 0,90%, à 0,56 euro.