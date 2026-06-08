VALBIOTIS invite les actionnaires individuels à un Webinaire
Rendez-vous le lundi 15 juin à 18h
À l’occasion du lancement de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur, et Stanislas SORDET, Directeur administratif et financier et membre du Directoire, sont heureux de convier les actionnaires individuels à un Webinaire.
Vous pouvez leur poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: valbiotis@seitosei-actifin.com, ou en direct lors de la conférence en ligne, le lundi 15 juin à 18h.
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