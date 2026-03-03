 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valbiotis : Forte réduction des coûts de fonctionnement
information fournie par EuroLand Corporate 03/03/2026 à 09:02

Amélioration opérationnelle significative


Pour rappel, le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 s’établit à 0,91 M€, en croissance de plus de 400% (0,18 M€ en 2024) et se caractérise par une forte montée en puissance des gammes commercialisées en 2024, dont le chiffre d’affaires a triplé, ainsi que par le lancement commercial au S1 2025 de nouveaux produits, dont deux dans la gamme ValbiotisPro® (Santé métabolique et Cardio circulation).


Corrélativement la société a fortement réduit ses coûts de fonctionnement du fait de la fermeture de son centre de R&D de Riom et de sa filiale canadienne (fin 2024). La perte opérationnelle ressort ainsi à -9,49 M€ (vs -9,25M€ attendu et -10,42 M€ au 31-12-2024). On notera toutefois que la société avait enregistré un produit de 3,51 M€ en 2024 suite à l’arrêt de son contrat avec NHS. Retraitée de ce produits « exceptionnel », la perte opérationnelle 2024 serait de 13,93 M€, soit une réduction de la perte de 4,44 M€ en 2025.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation Achat et notre OC à 2,16€.

Valeurs associées

VALBIOTIS
0,9880 EUR Euronext Paris +1,33%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 03/03/2026 à 09:02:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank