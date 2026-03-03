Valbiotis : Forte réduction des coûts de fonctionnement

Amélioration opérationnelle significative
Pour rappel, le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 s’établit à 0,91 M€, en croissance de plus de 400% (0,18 M€ en 2024) et se caractérise par une forte montée en puissance des gammes commercialisées en 2024, dont le chiffre d’affaires a triplé, ainsi que par le lancement commercial au S1 2025 de nouveaux produits, dont deux dans la gamme ValbiotisPro® (Santé métabolique et Cardio circulation).
Corrélativement la société a fortement réduit ses coûts de fonctionnement du fait de la fermeture de son centre de R&D de Riom et de sa filiale canadienne (fin 2024). La perte opérationnelle ressort ainsi à -9,49 M€ (vs -9,25M€ attendu et -10,42 M€ au 31-12-2024). On notera toutefois que la société avait enregistré un produit de 3,51 M€ en 2024 suite à l’arrêt de son contrat avec NHS. Retraitée de ce produits « exceptionnel », la perte opérationnelle 2024 serait de 13,93 M€, soit une réduction de la perte de 4,44 M€ en 2025.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation Achat et notre OC à 2,16€.
