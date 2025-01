Valbiotis: dévoile ses perspectives jusqu'à l'horizon 2030 information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 18:16









(CercleFinance.com) - Valbiotisa dévoilé ce soir sa nouvelle feuille de route pour les cinq prochaines années.



'La Société dispose de tous les atouts pour devenir un leader du complément santé naturel grâce à un positionnement sans équivalent, adossé à des produits cliniquement testés', met en avant Sébastien Peltier, président et co-fondateur de Valbiotis.



Avec deux lancements programmés en France au sein de sa gammeValbiotis Prod'ici fin juin prochain, la société estime qu'elle sera en mesure de générer des premiers revenus commerciaux significatifs dès 2025.



La société s'appuie par ailleurs sur le lancement, en mai 2024, du Valbiotis PRO Cholestérol un produit au potentiel 'pleinement confirmé avec 943 commandes enregistrées sur le quatrième trimestre 2024, adossées à un taux de réassort en pharmacie élevé (48% en décembre), de même qu'un taux de réachat sur internet très significatif (45%)'.



Valbiotis évoque un essor commercial qui devrait lui permettre d'afficher, un chiffre d'affaires d'au moins 25 ME en 2027 pour un EBITDA positif.



'A horizon 2030, notre ambition est de dégager un chiffre d'affaires supérieur à 100 ME, en tenant compte d'une contribution de l'international à hauteur d'au moins 30%', souligne Sébastien Peltier.





