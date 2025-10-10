Valbiotis dévoile des semestriels mitigés et un analyste craint pour son objectif de revenus annuels

(AOF) - Valbiotis (-0,12 %, à 0,799 euro) reste calme en bourse après la présentation de ses comptes semestriels marqués par une dégradation des résultats. Le chiffre d’affaires a atteint 332 000 euros, contre seulement 35 000 euros un an plus tôt. TP Icap Midcap indique que ce niveau des revenus est inférieur à ses attentes et que la différence entre le premier semestre 2024 et 2025 est due au lancement de deux produits.

De son côté, la société spécialisée dans la conception et la distribution de compléments alimentaires précise que "ce chiffre d'affaires encore peu significatif est adossé à un portefeuille produits encore limité, avec une majorité lancés sur le deuxième trimestre 2025 dont la pleine contribution est attendue à compter du deuxième semestre".

TP Icap Midcap valide ce scénario en indiquant que la société devrait afficher une dynamique commerciale plus importante sur le deuxième semestre. Toutefois, les analystes de la banque d'affaires estiment que leur objectif d'un chiffre d'affaires annuel de 1,7 million d'euros semble désormais ambitieux, vu le retard pris sur les six premiers mois de l'année.

Parmi les bonnes nouvelles, les dépenses opérationnelles ont nettement reculé de 36 %, à 5,053 millions d'euros, en raison de la diminution des efforts de R&D au profit du déploiement commercial.

Pour autant, la perte opérationnelle courante s'est aggravée, de 3,71 à 4,667 millions d'euros, et la même tendance a été observée pour la perte nette (de 3,503 à 4,593 millions d'euros).

Grâce à une augmentation de capital réalisée en juin dernier, Valbiotis disposait, au 30 juin 2025, d'une trésorerie de 13,2 millions d'euros, lui permettant de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2026.

Au second semestre, la société compte accélérer le déploiement de son implantation directe et vise 431 pharmacies, contre 262 fin 2024. Les objectifs financiers ont été confirmés : la génération des premiers revenus commerciaux significatifs sur l'ensemble de l'exercice, et l'atteinte, en 2027 d'un premier palier de chiffre d'affaires à au moins 25 millions d'euros, avec un Ebitda positif sur le périmètre français.

TP Icap Midcap a maintenu sa recommandation à l'Achat, avec un objectif de cours de 3 euros, soit un potentiel de hausse de 275 % par rapport à la clôture de jeudi.

De leur côté, les analystes de Portzamparc qui avaient suspendu le suivi du titre Valbiotis, l'ont repris avec un avis à Acheter et une cible de 2,10 euros.

