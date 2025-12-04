 Aller au contenu principal
Bassins industriels: risque accru de problèmes respiratoires pour les riverains
information fournie par AFP 04/12/2025 à 16:58

Les personnes habitant près d'un bassin industriel semblent avoir plus de risque de développer des problèmes respiratoires ( AFP / Philippe HUGUEN )

Les personnes habitant près d'un bassin industriel semblent avoir plus de risque de développer des problèmes respiratoires, notamment de l'asthme chez les enfants, avance jeudi une étude de l'agence française de santé publique.

Il existe "un sur-risque d'asthme de l'enfant et de morbidité respiratoire chronique chez les adultes de 40 ans ou plus dans les communes situées à proximité d'un grand bassin industriel par rapport aux communes éloignées de tout type d'industrie", résume dans un communiqué Santé publique France (SpF), à l'occasion de la publication de la première menée en France sur le sujet.

La littérature scientifique internationale met déjà en évidence que vivre près de bassins industriels, c'est-à-dire des zones regroupant plusieurs sites industriels, favorise l'apparition de certains problèmes de santé, en premier lieu respiratoires.

Pour mener son étude, SpF a cartographié des communes françaises à l'aide de plusieurs types d'indicateurs. L'un d'eux mesure la proximité directe avec un bassin industriel, mais d'autres vont plus dans le détail en évaluant l'exposition à divers polluants.

Ces informations ont ensuite été croisées avec des données sur l'état de santé des habitants des différentes communes.

Ils concluent qu'"une part des résultats (sont) en faveur d'un lien" entre la proximité industrielle et la santé des riverains.

L'agence de santé publique appelle toutefois à la prudence dans l'analyse de ces résultats, soulignant qu'ils sont "différents selon les sources de données utilisées et les indicateurs considérés".

Elle conclut à la nécessité d'élaborer de meilleurs indicateurs quant à l'exposition des habitants aux sites industriels afin de mener des études plus complètes et une surveillance plus approfondie des risques encourus en complément d'"actions de protection des populations riveraines de sites industriels, notamment via la réglementation et le contrôle des émissions industrielles".

