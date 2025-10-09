Valbiotis confirme ses objectifs et peut se financer jusqu'au quatrième trimestre 2026

(AOF) - Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Valbiotis s’est élevé à 332 000 euros, contre 35 000 euros un an plus tôt. Le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires précise, en outre, que "ce chiffre d’affaires encore peu significatif est adossé à un portefeuille produits encore limité, avec une majorité lancés sur le deuxième trimestre 2025 dont la pleine contribution est attendue à compter du deuxième semestre".

En revanche, le total des produits a fortement diminué en passant 4,178 millions d'euros, à 386 000 euros, en raison de la forte diminution du crédit d'impôt recherche. La société rappelle qu'au premier semestre 2024, elle avait bénéficié d'un produit opérationnel de 3,514 millions d'euros.

Parallèlement, la perte opérationnelle courante s'est aggravée, de 3,71 à 4,667 millions d'euros, et la même tendance a été observée pour la perte nette (de 3,503 à 4,593 millions d'euros).

Au niveau des bonnes nouvelles, au 30 juin 2025, la trésorerie de Valbiotis s'élevait à 13,233 millions d'euros, ce qui lui permet financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2026.

Au second semestre, la société compte accélérer le déploiement de son implantation directe et vise 431 pharmacies, contre 262 fin 2024. Les objectifs financiers ont été confirmés : la génération des premiers revenus commerciaux significatifs sur l'ensemble de l'exercice, et l'atteinte, en 2027 d'un premier palier de chiffre d'affaires à au moins 25 millions d'euros, avec un Ebitda positif sur le périmètre français.

