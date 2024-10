Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valbiotis: bien orienté après le succès d'une étude clinique information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 11:18









(CercleFinance.com) - Valbiotis gagne plus de 11% sur le marché parisien mercredi matin suite à l'annonce hier soir du succès de son étude de phase II/III dans l'hypertension artérielle.



L'essai a démontré son efficacité sur la réduction de la pression artérielle systolique (PAS) chez des individus présentant une hypertension légère non traitée, puisque que le critère principal de l'étude a été atteint, avec une différence 'significative' par rapport au placebo.



Menée sur 410 participants, l'étude internationale a été menée sur une durée de trois mois de supplémentation.



Valbiotis fait remarquer que l'hypertension artérielle (HTA) est une cause majeure de décès prématuré dans le monde, touchant environ 1,13 milliard de personnes.



Après Lipidrive (ex-Totum-070) pour l'hypercholestérolémie et Totum-63 pour le prédiabète et les premiers stades de diabète de type 2, Totum-854 est le troisième composé de Valbiotis à obtenir une preuve d'efficacité clinique.



De son point de vue, ce succès valide son approche scientifique basée sur des combinaisons d'actifs végétaux innovantes.



Le titre prend actuellement près de 12%, signant la deuxième meilleure performance du marché parisien. Avec cette progression, la capitalisation boursière de l'entreprise dépasse 22 millions d'euros.





