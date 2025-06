Valbiotis: augmentation de capital de 6,9 ME information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 18:04









(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce que le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 6,9 ME est désormais effectif.



L'opération est sécurisée à hauteur de 75,0 %, soit 5,14 ME, par des engagements de souscription. Le prix est fixé à 0,88 E par action, représentant une décote de 25,2 % par rapport au cours de clôture du 5 juin 2025.



La parité retenue est d'une action nouvelle pour deux existantes. Le détachement des DPS interviendra le 10 juin 2025, avec une période de souscription courant du 12 au 24 juin 2025.



Valbiotis précise que les fonds levés soutiendront la stratégie commerciale, dont l'expansion du réseau de pharmacies partenaires et le développement à l'international.



La société confirme ses ambitions : générer des revenus significatifs dès 2025, atteindre 25 ME de chiffre d'affaires et un EBITDA positif en 2027, et viser 100 ME de chiffre d'affaires d'ici 2030.





