Valbiotis annonce une nouvelle publication scientifique majeure pour TOTUM-448, substance active pour les maladies métaboliques du foie (MASLD)

La Rochelle, le 12 janvier 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce une nouvelle publication scientifique pour TOTUM•448*, substance active pour les maladies métaboliques du foie, dans la revue internationale Scientific Reports.
Avec cette nouvelle publication, Valbiotis atteint sa 15ème publication scientifique, confirmant la structuration et la continuité de son programme de recherche.
