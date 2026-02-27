Concurrence des TGV: Jean Castex (SNCF) demande les "mêmes règles" pour tout le monde

Jean Castex à Paris le 30 janvier 2026. ( AFP / JOEL SAGET )

Le PDG de la SNCF Jean Castex a demandé jeudi que les "mêmes règles" s'appliquent à "tout le monde" dans le cadre de l'ouverture des dessertes ferroviaires à grande vitesse en France à d'autres opérateurs privés concurrents.

"La SNCF n'acceptera pas que la concurrence assèche la partie rentable des lignes ferroviaires et que nous n'ayons plus les moyens de desservir les zones les moins rentables", a-t-il dit à la presse lors de la conférence de présentation des résultats financiers de l'entreprise pour 2025.

"Il y a des lignes dont les sections les plus rentables financent les dessertes qui ne le sont pas", et qui sont appelées dessertes d'aménagement du territoire, a-t-il rappelé.

"Je suis surpris que certaines entreprises puissent dire qu'elles ne desserviront que les lignes rentables", a-t-il ajouté. "Il faut les amener à plus d'équité".

"Ainsi la rentabilité (pour la SNCF, NDLR) d'un Paris-Bordeaux n'est pas la même si vous y allez directement ou si vous vous arrêtez à Poitiers, puis à Angoulême", a développé M. Castex.

"Il n'est pas dans notre intention d'arrêter de desservir Poitiers et Angoulême, mais si nos concurrents n'assurent que les parties rentables, le système ferroviaire dans son ensemble risque d'être mis en difficulté, car il n'y aura pas assez d'argent pour les investissements dans la rénovation du réseau", a-t-il prévenu: "les Français ne l'accepteront pas, ça ne passera pas".

"Le problème ne se posera pas en 2026 ni en 2027, mais notre devoir est d'anticiper", a-t-il précisé. "Ce n'est pas un problème pour le groupe SNCF, c'est un problème d'intérêt général".

La SNCF avait déjà évoqué ce problème sur le Paris-Lyon, où elle assure notamment la desserte de la ville industrielle du Creusot, alors que son concurrent Trenitalia déjà installé ne le fait pas.

Sur les liaisons ouest, la société privée Velvet, dirigée par une ancienne de la SNCF, est en train de se préparer à lancer des Paris-Bordeaux ou des Paris-Nantes à l'horizon 2028-29.