Transport urbain: Frederic Van Heems prend la présidence de Keolis

Frederic Van Heems, jusqu'ici l'un des dirigeants du géant français des services environnementaux Veolia, a été nommé jeudi président du directoire du groupe de transport public de voyageurs Keolis, a annoncé jeudi cette filiale de la SNCF.

"Le conseil de surveillance du groupe Keolis, sous la présidence de Jérôme Tolot, a procédé à l'unanimité à la nomination de Frederic Van Heems au poste de président du directoire du groupe Keolis, lors de la séance du 25 février", a précisé la société dans un communiqué.

M. Van Heems, qui succède à Marie-Ange Debon, nommée il y a quatre mois à la tête de La Poste, "prendra ses fonctions le 16 mars", a ajouté Keolis, confirmant une information dévoilée par la revue spécialisée Mobilettre plus tôt jeudi.

M. Van Heems "a démontré en France et à l'international sa capacité à conduire des transformations stratégiques d'envergure tout en développant la qualité de service pour les clients et les collectivités" a salué le président du conseil de surveillance du groupe Jérome Tolot dans un communiqué.

Profil industriel, M. Van Heems, qui a débuté sa carrière en 1986 au Figaro, a travaillé successivement aux Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) (1994), à Hachette distribution en 1997, Areva en 2002 où il a notamment dirigé le programme d'enrichissement de l'uranium.

En 2009, il est devenu PDG de Cegelec (passé à Vinci), puis a dirigé Alstom Power Automation and Controls avant de rejoindre Veolia en 2014 comme directeur général d'une filiale italienne. Il est devenu le directeur général de Veolia Eau France en 2016, et a ensuite pris la tête de la branche nord-américaine du groupe de 2021 à 2025 tout en étant membre du Comité exécutif du groupe.

L'an passé, Keolis a réalisé un chiffre d'affaires en recul de 7,4% à 7,1 milliards d'euros, en raison de la perte de deux gros contrats -- un appel d'offres pour l'exploitation de tramways à Melbourne en Australie, et un autre pour l'exploitation d'une ligne de métro à Lyon-- mais il a maintenu sa rentabilité et amélioré ses marges.

En Ile-de-France, le groupe a remporté en 2025 un contrat comprenant le renouvellement de la ligne de tramway T9, et le gain d'un lot de 28 lignes de bus du secteur Seine-Orly, ouvert à la concurrence.

Il a été choisi au sein d'un groupement avec SNCF Voyageurs pour exploiter les lignes de tram-train T4 et T11 ainsi qu'une branche de la ligne P.

Il a aussi obtenu le renouvellement de contrats d'exploitation de réseaux de transports urbains à Rennes, Tours, Metz, Arras ou Agen.

A l'étranger, le groupe a remporté l'an passé, au sein d'un consortium baptisé Cadence incluant SNCF Voyageurs, et la Caisse des dépôts du Québec, un contrat pour la conception, la construction et l'exploitation du futur train à grande vitesse (Alto) entre Québec et Toronto au Canada.

Keolis a aussi gagné l'exploitation de la future ligne 3 du métro automatique d'Hyderabad en Inde, et l'exploitation de réseaux de bus près de Boston aux Etats-Unis.