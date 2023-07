Valbiotis annonce sa feuille de route et ses priorités stratégiques, à la veille d’étapes décisives pour son portefeuille de substances actives innovantes

• Après l’annonce du large succès de l’étude de Phase II/III REVERSE-IT sur son critère principal (TOTUM•63, prédiabète / diabète de type 2), les détails des résultats complets de l’étude de Phase II/III REVERSE-IT seront communiqués en septembre ;



• Les opérations de développement clinique progressent sur les autres substances actives du portefeuille, TOTUM•854 (hypertension artérielle), TOTUM•070 (hypercholestérolémie) et TOTUM•448 (stéatose hépatique) ;



• Concernant la mise sur le marché de TOTUM•070, le lancement commercial direct en France est confirmé au premier semestre 2024 et les discussions se poursuivent pour la signature d’un ou plusieurs partenariats commerciaux à l’international ;



• En préparation des premières mises sur le marché, Valbiotis poursuit sa structuration en vue de sa montée en puissance industrielle et commerciale.



La Rochelle, le 12 juillet 2023 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, précise aujourd’hui sa feuille de route pour les prochains mois, qui s’annoncent riches en avancées cliniques, industrielles et commerciales.