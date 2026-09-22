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Valbiotis annonce les résultats positifs de l'étude clinique Cardio-Liver
information fournie par Boursorama CP 22/09/2026 à 17:45
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Valbiotis annonce les résultats positifs de l'étude clinique Cardio-Liver
Lancement commercial de ValbiotisPRO® Foie dès le 23 septembre
• L'étude Cardio-Liver démontre des effets positifs sur différents paramètres métaboliques et en particulier une diminution de la teneur en graisse du foie. Elle clôt le programme de développement clinique de la substance active Steadrive®.
• ValbiotisPRO® Foie, basé sur la formule brevetée Steadrive®, sera commercialisé dès le 23 septembre sur l'ensemble des canaux en France : officines et e-commerce.
• La gamme ValbiotisPRO® compte désormais quatre solutions dédiées à la prise en charge des facteurs de risque des déséquilibres cardiométaboliques, toutes fondées sur des substances actives cliniquement testées.

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