Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital de 6,9 M€ entièrement dédiée à soutenir l’expansion commerciale de son offre de compléments alimentaires

La Rochelle, le 26 juin 2025 (17h40 CET) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette levée de fonds de 6,9 M€ vise à assurer la montée en puissance du développement commercial de la Société et permettre l'autofinancement de sa croissance, en maintenant le focus sur ses activités actuelles.



Sébastien PELTIER, Président du Directoire et co-fondateur de Valbiotis commente : « Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des investisseurs qui ont contribué au succès de cette opération, qu’il s’agisse de ceux qui l’ont sécurisée en amont grâce à leurs engagements, ou de ceux qui nous ont rejoints au cours de la période de souscription. Leur confiance dans la stratégie que nous déployons nous encourage et nous engage, alors que Valbiotis vit une phase particulièrement stimulante de son développement commercial en France. Cette levée de fonds va nous permettre d’en accélérer le rythme. Nous sommes fiers d’associer ces investisseurs, particuliers et professionnels, à notre ambition de faire de Valbiotis un acteur incontournable du complément alimentaire naturel, scientifiquement testé. »