Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital de 10,2 M€ entièrement dédiée à soutenir l’expansion commerciale de son offre de produits de santé naturels scientifiquement testés pour prévenir les déséquilibres cardio-métaboliques

• Une demande totale de près de 6,2 M€ dans le cadre du maintien du droit préférentiel de souscription

• Fort de la confiance de ses actionnaires, d’investisseurs institutionnels et de son partenaire chinois M. TAO (à travers la société Ximen RD PTE Ltd, contrôlée à 100% par M. Tao, actionnaire à 51% aux côtés de Valbiotis de la co-entreprise basée en Chine), Valbiotis a désormais les moyens de ses fortes ambitions à court terme en France et à l’international