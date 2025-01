Valbiotis annonce le large succès de l’étude clinique de phase II/III HEART II sur LIPIDRIVE

La Rochelle, le mardi 14 janvier 2025 (17H40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires scientifiquement validés pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires et pour une santé optimale au quotidien annonce le large succès de l’étude de Phase II/III HEART II sur Lipridrive (substance active de Valbiotis Pro Cholestérol). Menée sur 180 sujets présentant une hypercholestérolémie légère à modérée, cette étude internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo, valide l’efficacité de Lipridrive à une dose de 5 g par jour sur le critère principal de diminution du LDL cholestérol après 3 mois de supplémentation.



Au terme de l’ensemble des analyses, les résultats complets de l’étude HEART II seront soumis pour présentation dans les congrès internationaux et dans des revues internationales à comité de lecture.