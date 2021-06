o Les articles scientifiques, présentant des résultats précliniques et cliniques de Phase I/II de TOTUM-63, ont été acceptés et publiés dans trois revues internationales à comité de lecture : l'American Journal of Physiology - Endocrinology and metabolism, l'International Journal of Obesity et Nutrients.



o Ces premières publications constituent une validation par la communauté scientifique des travaux réalisés dans le cadre du programme de R&D de TOTUM-63 depuis sa genèse en 2014 ; elles sont les premières d'une série de plusieurs publications prévues sur cette substance active.



o Ces articles scientifiques sont publiés en concertation avec Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat stratégique global, pour aider la communauté scientifique à mieux comprendre le mécanisme d'action de TOTUM-63, pour préparer la communication scientifique et la commercialisation de cette substance active sur le marché du prédiabète.