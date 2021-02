VALBIOTIS annonce la Première Visite du Premier Patient dans l'étude clinique de Phase II HEART sur TOTUM-070 et intensifie son programme de recherche contre l'hypercholestérolémie en 2021

o Le premier sujet, présentant un taux sanguin de LDL cholestérol (« mauvais cholestérol ») supérieur à 130 mg/dL, a effectué la visite médicale initiale du protocole HEART, sur la substance active TOTUM-070.

o L'étude HEART inclura 120 personnes avec une élévation du taux sanguin de cholestérol LDL, facteur de risque de maladies cardiovasculaires et critère principal de l'étude. Ses résultats sont attendus au début de l'année 2022.

o En parallèle, VALBIOTIS réalisera en 2021 une étude clinique sur TOTUM-070 pour caractériser l'ensemble des métabolites de cette substance active et identifier leurs effets sur des modèles cellulaires humains.

o Des travaux précliniques approfondis seront simultanément menés au sein de sa plateforme de R&D et soumis au congrès annuel de l'American Heart Association (AHA) en novembre 2021.

o Ce programme de développement fournira au début de 2022 des données complètes pour positionner TOTUM-070 comme une innovation de rupture sur le marché de la prévention du risque cardiovasculaire.