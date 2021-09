Valbiotis annonce la fin du recrutement de l'étude clinique de Phase II HEART conduite avec TOTUMo070 contre l'hypercholestérolémie, facteur de risque des maladies cardiovasculaires

o Le recrutement du dernier volontaire, randomisé au début du mois de septembre 2021, confirme le calendrier annoncé de l'étude clinique HEART, dont les résultats seront connus au deuxième trimestre 2022.

o L'étude clinique HEART, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo évalue l'efficacité de TOTUMo070 chez 120 personnes avec une hypercholestérolémie légère à modérée, non traitée.

o Le critère principal de l'étude est la réduction du taux sanguin de LDL-cholestérol, un facteur de risque des maladies cardiovasculaires et principal facteur de risque de l'athérosclérose .

o L'étude HEART est une étape clé du développement de TOTUMo070 et de la stratégie de commercialisation sur le marché des produits non-médicamenteux contre l'hypercholestérolémie, estimé à 1,2 milliard d'euros en Europe et aux États-Unis .



La Rochelle, le 6 septembre 2021 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce avoir achevé le recrutement des 120 volontaires de l'étude clinique de Phase II HEART au début du mois de septembre 2021, conformément au calendrier annoncé par l'Entreprise. En ligne avec son plan de développement, Valbiotis confirme que les résultats de l'étude HEART seront disponibles au deuxième trimestre 2022.