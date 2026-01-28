VALBIOTIS annonce l’initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate

La Rochelle, le 28 janvier 2026 (8h00 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires

scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce aujourd'hui l'initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate.



Euroland Corporate a initié le suivi du titre par une étude intitulée « La nutraceutique au service de la santé cardio-métabolique » avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours de 2,16 euros,

représentant un potentiel de hausse de 163% par rapport au cours de clôture du 27 janvier 2025.