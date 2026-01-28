 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

VALBIOTIS annonce l’initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate
information fournie par Boursorama CP 28/01/2026 à 08:00

La Rochelle, le 28 janvier 2026 (8h00 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires
scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce aujourd'hui l'initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate.

Euroland Corporate a initié le suivi du titre par une étude intitulée « La nutraceutique au service de la santé cardio-métabolique » avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours de 2,16 euros,
représentant un potentiel de hausse de 163% par rapport au cours de clôture du 27 janvier 2025.

Valeurs associées

VALBIOTIS
0,8220 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le restaurant Hyperloop au Futuroscope, un parc de Compagnie des Alpes. (Crédit: / Compagnie des Alpes)
    A suivre aujourd'hui... Cie des Alpes
    information fournie par AOF 28.01.2026 07:53 

    (AOF) - Portée par une forte activité dans les domaines skiables, une dynamique soutenue dans l'hébergement et des parcs de loisirs toujours en croissance, la société débute le nouvel exercice sur des bases solides. Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.01.2026 07:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • PERNOD RICARD : Retour possible sur les supports
    PERNOD RICARD : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 28.01.2026 07:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • MICHELIN : Le mouvement reste haussier
    MICHELIN : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.01.2026 07:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank