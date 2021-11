Valbiotis annonce des résultats précliniques positifs de TOTUM•070 contre l’hypercholestérolémie, sélectionnés et présentés au congrès annuel de l’American Heart Association (AHA)

• Deux études approfondies sur TOTUM•070 réalisées conjointement par la plateforme préclinique de Valbiotis et l’Université de Leiden (Pays-Bas), sélectionnées par le congrès annuel de l’AHA, principale société savante américaine dans le domaine cardiovasculaire.



• Des résultats qui montrent une réduction dose-dépendante de 38 à 47% du « mauvais » cholestérol (dont le LDL cholestérol) par TOTUM•070, ainsi qu’une réduction du cholestérol total et des triglycérides sanguins, dans deux modèles in vivo prédictifs de la physiologie humaine.



• De premières données en faveur d’un mode d’action multicible de TOTUM•070, avec des effets dévoilés sur l’intestin et le foie, impliquant le métabolisme des lipides et l’inflammation.



• D’excellents résultats, très prometteurs, pour le développement clinique de TOTUM•070 contre l’hypercholestérolémie : l’étude clinique de Phase II HEART, dont le recrutement est achevé, livrera ses résultats au deuxième trimestre 2022, avec la réduction du LDL cholestérol pour critère principal.