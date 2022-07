Valbiotis annonce avoir achevé le recrutement de l’étude clinique de Phase II/III REVERSE-IT avec TOTUM•63 contre le prédiabète, en partenariat avec Nestlé Health Science

• Le dernier volontaire a été inclus dans l’étude REVERSE-IT ; le recrutement des 600 participants à cette étude clinique multicentrique internationale, randomisée

et contrôlée contre placebo est achevé.



• Cette étude de Phase II/III évalue l’efficacité de TOTUM•63, substance active d’origine végétale, dans une population présentant une altération du métabolisme du glucose, du prédiabète au diabète de type 2 non traité (stade précoce).



• Son objectif principal sera la réduction de la glycémie à jeun après 24 semaines de supplémentation par TOTUM•63 par rapport au placebo ; le résultat sera annoncé au terme de l’étude.



• Cette étude clinique de Phase II/III a été co-conçue par Nestlé Health Science et Valbiotis, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux entreprises sur TOTUM•63.





La Rochelle, le 28 juillet 2022 (7h35 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce avoir achevé le recrutement des 600 volontaires de l’étude clinique multicentrique internationale de Phase II/III REVERSE-IT sur TOTUM•63.