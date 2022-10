Valbiotis accélère sa stratégie de commercialisation

• À l’international, la signature de partenariats de licence ou de distribution avec des acteurs majeurs de la nutrition et de la santé.

• Sur le périmètre français, Valbiotis fait le choix de l’internalisation de ses opérations commerciales pour une distribution en direct, afin de générer un chiffre d’affaires rapide et de pérenniser une source de revenus indépendante et créatrice de valeur.

• Poursuite des efforts de structuration et de R&D sur les substances actives naturelles et validées scientifiquement dans la prévention des maladies cardio-métaboliques.



La Rochelle, le 7 octobre 2022 (07h35 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, accélère sa stratégie de commercialisation.