VALBIOTIS accélère le développement clinique de son pipeline sur de nouvelles indications : la réduction du risque cardiovasculaire et la diminution de la stéatose hépatique

o Lancement d'une étude clinique de Phase II au troisième trimestre 2020 évaluant l'effet de TOTUM-070 sur la réduction du LDL-cholestérol, facteur de risque des maladies cardiovasculaires, chez des hypercholestérolémiques légers à modérés ;

o Lancement d'une étude clinique de Phase II au quatrième trimestre 2020 évaluant l'effet de TOTUM-854 sur la réduction de la pression artérielle, facteur de risque des maladies cardiovasculaires, chez des hypertendus légers à modérés ;

o Lancement d'une étude clinique de Phase II au second semestre 2021 évaluant l'effet de TOTUM-448 sur la réduction de la stéatose hépatique, état à risque de développer une NASH, chez des patients présentant une stéatose hépatique non-alcoolique (NAFL) ;

o 500 K€ de subvention à recevoir accordée par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) de la région Poitou-Charentes pour le développement de TOTUM-070 ; 630 K€ d'avance remboursable et de prêt innovation accordés par Bpifrance pour les programmes relatifs à TOTUM-854 et TOTUM-448.



La Rochelle, le 16 avril 2020 (7h35 CEST) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce l'accélération du développement clinique de son pipeline de substances actives issues du végétal pour la réduction du risque cardiovasculaire et la diminution de la stéatose hépatique.