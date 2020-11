Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vaccins anti-COVID: L'Agence européenne des médicaments espère rendre son avis avant Noël Reuters • 25/11/2020 à 14:41









DUBLIN, 25 novembre (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) espère être en mesure d'émettre un avis scientifique sur les candidats vaccins contre le COVID-19 avant Noël, a déclaré mercredi la directrice exécutive de l'EMA. "Si tout va bien, nous espérons fortement être en mesure d'avoir une opinion positive avant Noël", a déclaré Emer Cooke dans une interview à la radio irlandaise RTE. (Conor Humphries, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

