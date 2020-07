Vacances : «La France sera très clairement la destination de l'été»

Grégory Sion, directeur général de Pierre et Vacances. (© Pierre et Vacances)

Grégory Sion, directeur général de Pierre et Vacances, a accordé un entretien au Revenu. Il revient sur cette année un peu particulière pour le tourisme en France, sur l'envie des Français d'avoir des vacances normales et sécurisées.

Peut-on dire que le tourisme de proximité tire son épingle du jeu dans ce contexte particulier ?

Grégory Sion : La France sera très clairement la destination de cet été 2020. Depuis les annonces de déconfinement du 28 mai, nous observons chez Pierre & Vacances une forte demande pour les résidences, avec deux fois plus de réservations, comparé à l'an dernier à la même période.

Il y a une véritable adéquation entre la résidence de tourisme et les attentes des clients dans le contexte de l'après Covid-19. Car nous proposons des lieux de vacances proches et sûrs, accessibles en voiture, avec une forte présence dans toutes les régions françaises grâce à nos 165 résidences, des services hôteliers à la carte et de multiples activités de loisirs.

Des vacances «normales»

Quels changements notables percevez-vous dans le comportement des vacanciers ?

Grégory Sion: Les familles ont avant tout exprimé le besoin d'être rassuré. Nous avons renforcé nos mesures en matière d'hygiène et de protection pour garantir aux vacanciers et aux collaborateurs un haut niveau de sécurité dans toutes nos résidences et tous nos villages. Notre protocole a été certifié par un organisme indépendant expert en sécurité sanitaire.

Parallèlement, nous avons déployé une offre de réservation plus flexible pour rassurer les vacanciers et