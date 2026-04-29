UZEDY® : 63 M$ de ventes nettes au T1 2026, en hausse de 62% sur un an

Le partenaire de Medincell (Euronext Paris : MEDCL), Teva Pharmaceuticals (NYSE et TASE : TEVA), a annoncé aujourd’hui que les ventes nettes de UZEDY aux Etats-Unis ont atteint 63 millions de dollars au premier trimestre 2026. Ce résultat représente une progression de +62% par rapport aux 39 millions de dollars enregistrés au premier trimestre 2025 et de +15 % par rapport aux ventes de 55 millions de dollars au quatrième trimestre 2025.

Medincell perçoit le versement de royalties « mid-to high-single digit » sur les ventes nettes et est éligible à 105 M$ de milestones commerciaux, dont les versements dépendent de l’atteinte de seuils de ventes annuels.

UZEDY est une formulation injectable à action prolongée de rispéridone, administrée par voie sous‑cutanée, avec des schémas de traitement mensuel et bimestriel. Elle a reçu une autorisation de la FDA américaine pour le traitement de la schizophrénie en avril 2023 et pour le trouble bipolaire de type I en octobre 2025.



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