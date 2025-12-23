 Aller au contenu principal
UV Germi table sur un chiffre d'affaires annuel en repli de 22%
information fournie par AOF 23/12/2025 à 17:55

(AOF) - UV Germi, une société spécialisée dans la dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces par UV de haute technologie, a dévoilé ses tendances de chiffre d’affaires et de résultats pour l’année 2025. L’entreprise table ainsi sur une baisse d’environ 20% de ses revenus annuels, avec un repli de l’activité au second semestre moins important qu’au premier. Sur les six premiers mois de l’année, les revenus avaient fondu de 22%.

UV Germi précise que " cette légère inflexion de tendance, ainsi que des reports de commandes sur l'année 2026, pourraient permettre d'envisager un meilleur niveau d'activité l'an prochain ".

Au niveau des résultats, la société estime que son excédent brut d'exploitation annuel devrait baisser dans des proportions moindres que le chiffre d'affaires.

Valeurs associées

UV GERMI
3,020 EUR Euronext Paris +1,34%
