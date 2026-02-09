Novo Nordisk poursuit Hims & Hers pour violation de brevets

Le logo de la société pharmaceutique Novo Nordisk est affiché devant ses bureaux à Bagsvaerd

Novo Nordisk a déclaré lundi avoir intenté une action en justice contre Hims & ‍Hers pour violation de brevets, après que le groupe américain de télésanté a annoncé puis annulé le lancement d'une copie ‌du comprimé amaigrissant Wegovy développé par le laboratoire danois.

"Novo Nordisk demande au tribunal d'interdire définitivement à Hims de ​vendre des médicaments composés non approuvés qui enfreignent nos brevets, ⁠et cherche à obtenir des dommages-intérêts", a déclaré lundi le pharmaceutique danois dans un communiqué.

Reuters a ⁠rapporté jeudi dernier ‍que Hims & Hers commencerait à proposer des copies ⁠de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk à un prix de lancement de 49 dollars par mois, soit environ ​100 dollars de moins que le produit de marque.

Samedi, Hims & Hers a annulé le lancement du comprimé en question, faisant ⁠suite aux menaces juridiques de Novo Nordisk et ​de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

"Depuis ​le lancement de ​la pilule composée de semaglutide sur notre plateforme, nous avons eu ​des discussions constructives avec ⁠les parties prenantes du secteur. En conséquence, nous avons décidé de cesser de proposer ce traitement", a déclaré samedi Hims & Hers.

La FDA a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de restreindre l'utilisation des ‌ingrédients GLP-1 dans les médicaments composés non approuvés et commercialisés comme alternatives aux traitements autorisés, invoquant des préoccupations liées à la qualité, à la sécurité et à d'éventuelles violations de la loi fédérale.

(Rédigé par Stine Jacobsen ; version française Coralie Lamarque, édité ‌par Augustin Turpin)