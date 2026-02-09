 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novo Nordisk poursuit Hims & Hers pour violation de brevets
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:27

Le logo de la société pharmaceutique Novo Nordisk est affiché devant ses bureaux à Bagsvaerd

Le logo de la société pharmaceutique Novo Nordisk est affiché devant ses bureaux à Bagsvaerd

Novo Nordisk a déclaré lundi avoir intenté une action en justice contre Hims & ‍Hers pour violation de brevets, après que le groupe américain de télésanté a annoncé puis annulé le lancement d'une copie ‌du comprimé amaigrissant Wegovy développé par le laboratoire danois.

"Novo Nordisk demande au tribunal d'interdire définitivement à Hims de ​vendre des médicaments composés non approuvés qui enfreignent nos brevets, ⁠et cherche à obtenir des dommages-intérêts", a déclaré lundi le pharmaceutique danois dans un communiqué.

Reuters a ⁠rapporté jeudi dernier ‍que Hims & Hers commencerait à proposer des copies ⁠de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk à un prix de lancement de 49 dollars par mois, soit environ ​100 dollars de moins que le produit de marque.

Samedi, Hims & Hers a annulé le lancement du comprimé en question, faisant ⁠suite aux menaces juridiques de Novo Nordisk et ​de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

"Depuis ​le lancement de ​la pilule composée de semaglutide sur notre plateforme, nous avons eu ​des discussions constructives avec ⁠les parties prenantes du secteur. En conséquence, nous avons décidé de cesser de proposer ce traitement", a déclaré samedi Hims & Hers.

La FDA a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de restreindre l'utilisation des ‌ingrédients GLP-1 dans les médicaments composés non approuvés et commercialisés comme alternatives aux traitements autorisés, invoquant des préoccupations liées à la qualité, à la sécurité et à d'éventuelles violations de la loi fédérale.

(Rédigé par Stine Jacobsen ; version française Coralie Lamarque, édité ‌par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 16:50

    Pour maigrir tu manges moins, pas besoin de pilules !! ;)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank