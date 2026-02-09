 Aller au contenu principal
EGYPTAIR reçoit son premier Airbus A350-900 et modernise son long-courrier
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 16:24

La compagnie nationale égyptienne franchit une étape clé dans le renouvellement de sa flotte avec l'entrée en service de cet appareil de nouvelle génération, destiné à soutenir son expansion internationale.

Airbus fait savoir que la compagnie EGYPTAIR a pris livraison de son premier Airbus A350-900 sur une commande totale de 16 appareils, devenant ainsi le client de lancement du modèle en Afrique du Nord. L'avion viendra soutenir la modernisation de la flotte long-courrier et l'expansion du réseau, avec l'ouverture prévue de nouvelles liaisons directes depuis Le Caire vers la côte ouest des États-Unis et l'Asie du Nord.
L'A350 est conçu pour parcourir jusqu'à 18 000 kilomètres, et se distingue par des gains d'environ 25% en consommation de carburant, coûts d'exploitation et émissions de dioxyde de carbone (CO?) par rapport aux appareils concurrents de génération précédente, assure l'avionneur.
Airbus ajoute que comme l'ensemble des ses appareils, l'A350 peut déjà opérer avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (Sustainable Aviation Fuel, SAF), Airbus visant une compatibilité à 100% d'ici 2030.
Fin janvier 2026, la famille A350 totalisait plus de 1 500 commandes auprès de 67 clients dans le monde.

Le titre Airbus recule de 0,2% à Paris peu avant 16h30.

