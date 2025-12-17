UV Germi dépose un projet d'offre de rachat sur ses propres actions
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 15:57
UV Germi s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 800 000 de ses propres actions, soit 24,78% de son capital, au prix unitaire de 3,30 euros, en vue de les annuler et de réduire son capital à concurrence de la valeur nominale des actions rachetées.
L'offre publique est notamment soumise à la condition de l'approbation par l'AG mixte des actionnaires, convoquée pour le 5 janvier, de la résolution relative à la réduction de capital social non motivée par des pertes par voie d'offre publique de rachat d'actions.
Valeurs associées
|2,920 EUR
|Euronext Paris
|+0,69%
A lire aussi
-
La député RN du Vaucluse Marie-France Lorho a tenté de défendre mercredi devant le tribunal judiciaire de Marseille la réalité du travail de son ancien assitant parlementaire Yann Bompard, aujourd'hui maire d' Orange , malgré des écoutes qui fragilisent sa position. ... Lire la suite
-
Sébastien Lecornu a invité les députés et les sénateurs qui se réuniront à partir de vendredi pour s'accorder sur le budget de l'Etat à se "parler davantage", en évoquant une "désynchronisation très importante" entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour avoir ... Lire la suite
-
Le gouvernement a annoncé mercredi la présentation "début 2026" d'un plan visant à permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir avoir une vie affective et sexuelle et à lutter contre les violences sexuelles dont elles sont victimes. Ce plan sera ... Lire la suite
-
Un collectif d'avocats a saisi mardi la procureure générale de Paris pour demander l'ouverture d'une enquête déontologique visant Nicolas Sarkozy, estimant notamment que ses condamnations définitives portent atteinte "aux principes essentiels" de la profession, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer