France: L'Insee prévoit une croissance modeste au premier semestre 2026

Les gens se promènent sur l'esplanade de La Défense

L'économie française devrait afficher une croissance modérée début 2026, la résilience des dépenses des ménages compensant le ralentissement du commerce extérieur, montre une note de conjoncture de l'Insee publiée mercredi.

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie de la zone euro devrait ralentir au quatrième trimestre 2025 à 0,2%, après une croissance de 0,5% au cours des trois mois précédents, indique l'Insee dans ses perspectives.

Cela signifie que l'économie devrait afficher une croissance annuelle de 0,9% en 2025, ce qui correspond globalement aux dernières prévisions du gouvernement.

Pour l'année prochaine, l'Insee estime que le commerce extérieur pèsera sur la croissance du premier trimestre et aura un effet neutre au deuxième trimestre, tandis que les dépenses de consommation devraient progresser de 0,3% au cours des deux trimestres.

La croissance devrait légèrement progresser pour atteindre 0,3% au cours de chacun des deux premiers trimestres de 2026 grâce à la stabilité des dépenses de consommation, malgré une baisse du pouvoir d'achat qui devrait être affecté par une inflation qui s'élèverait à 1,6% sur la période janvier-juin.

La confiance des entreprises devrait cependant faire preuve de résilience malgré l'instabilité politique persistante que traverse la France depuis la décision du président Emmanuel Macron, l'an dernier, de convoquer des élections législatives anticipées qui ont débouché sur un Parlement profondément divisé.

Concernant les ménages, l'Insee souligne que leur consommation devrait résister à la morosité du pouvoir d'achat.

A l'Assemblée nationale, l'examen du budget 2026, qui doit être voté avant la fin de l'année, est entré dans sa dernière ligne droite et en cas de non-adoption par les députés, le recours à une loi dite "spéciale" aurait, selon l'Insee "peu d'impact" sur la croissance à court terme.

(Rédigé par Leigh Thomas; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)