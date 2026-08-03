Utility Southern Co recule après l'annonce d'une émission prévue d'obligations convertibles d'une valeur de 2,15 milliards de dollars

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3 août - ** L'action du groupe de services publics Southern Company SO.N recule de 2,9% à 91,81 dollars avant l'ouverture des marchés ce lundi, alors que la société cherche à lever des fonds pour rembourser sa dette ** La société SO, basée à Atlanta, en Géorgie, annonce des émissions privées d’obligations convertibles d’un montant de 650 millions de dollars à échéance décembre 2027 et de 1,5 milliard de dollars à échéance septembre 2029

** La société a l’intention d’utiliser une partie du produit net pour racheter ses obligations convertibles à 4,5% échéant en 2027 et ses obligations convertibles à 3,25% échéant en 2028

** Le solde sera utilisé pour rembourser tout ou partie de la dette à court terme et à d’autres fins générales ** SO, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 109 milliards de dollars, a dépassé jeudi les estimations de bénéfice de Wall Street grâce à une forte demande en électricité provenant des centres de données ainsi que des particuliers et des entreprises

** À la clôture de vendredi, l'action affichait une hausse de 8,4% depuis le début de l'année, surpassant la progression de 3,8% de l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU

** Sur les 25 analystes couvrant SO, les recommandations se répartissent comme suit: 7 "achat fort" ou "achat", 16 "conserver" et 2 "vendre"; objectif de cours médian de 101 dollars, selon LSEG